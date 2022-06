Christian Nodal se desahoga en pleno escenario: ‘Yo no soy buen ejemplo de ser humano, tengo solo 23 años’

Los últimos meses no han sido del todo fáciles para Christian Nodal. Aunque por fuera lo vemos sonriente, la realidad es que el golpe de haber terminado una relación amorosa no es nada fácil y superarla lleva tiempo y un periodo de duelo. El cantante, por su lado, no ha dejado de trabajar desde el día de mediados de febrero que anunció que él y Belinda habían tomado caminos separados, un momento en el que dejamos de ver a un joven enamorado para encontrarnos con alguien a la defensiva y con ira que no oculta en las redes sociales. Quizá por ello es que este fin de semana no pudo más y en pleno concierto se desahogó ante el público.

Después de agradecer al público por su asistencia, Nodal confesó que no estaba seguro de salir al escenario por miedo al rechazo generado por notas sobre su persona. “A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegara este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mal de mí. Yo no soy un ser humano mi.... Yo sólo interpreto mi música”, dijo ante el aplauso de su público.

Nodal abrió su corazón para hacer notar que él no es un ejemplo a seguir como muchos quisieran, pues también comete errores y se encuentra aprendiendo de la vida. “Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toma foto cuando están actuando como ser humano”, expresó.

Sin poder contener el llanto por las situaciones tan abrumadoras por las que está pasando, continuó: “Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”.

Christian Nodal, en el centro de atención

Su ruptura con Belinda no es lo único que afectó a su vida cotidiana con actos que han llamado mucho la atención. Semanas atrás, protagonizó un pleito virtual con J Balvin luego de aparecer con el cabello pintado de amarillo y un par de flores fosforescentes en él. Entre memes y chistes sobre su nuevo look, Balvin replicó una imagen dando a entender que estaban idénticos, algo que Nodal no tomó a bien e inició un ir y venir de publicaciones con mensajes en contra del colombiano y hasta incluyendo a Residente en la situación.