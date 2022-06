Christian Nodal y su fuerte mensaje a Belinda en la canción para J Balvin

Christian Nodal, nuevo look ¿y en paz con J Balvin?

Girasol surgió entre el calor del pleito entre ambos cantantes. Uno decía y el otro respondía hasta que Nodal contó que entraría al estudio para plasmar en una canción lo que pensaba sobre el artista colombiano. Pero, ahora que las aguas se calmaron, ambos se disculparon públicamente, al grado de que el intérprete de Botella tras Botella se arrepiente por haber lanzado el tema.

Sin embargo, aclaró que era “muy tarde” para que ya no saliera el tema “Estuve unos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras, haciendo una canción. Me arrepentí y me arrepiento. Ya no hay manera de pararla, va a salir”, expresó durante su concierto en Morelia, México.