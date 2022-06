Christian Nodal y Cazzu son captados besándose, ¿ya son novios?

En las stories del cantante, este aparece solo, y no hay rastro de Cazzu, quien estaría de vacaciones en Grecia, según los recientes posts de su amiga, la modelo y maquillista profesional, Paz Sykes.

©@pazsykesmua



Cazzu con Paz Sykes en Grecia

¿Qué dice Cazzu sobre Nodal?

Hace unas semanas, a su paso por México, Cazzu reveló que no estaba lista para el amor y que prefiere usarlo como inspiración en sus letras. También se refirió al día que compartió el escenario con Nodal en un palenque para interpretar su tema favorito, Si te falta alguien, además de confesar que es admiradora de su música. “La pasé súper bien fue una sorpresa. No lo tenía planeado yo solo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y cantamos mi canción favorita. A mí me gusta mucho su música”, reveló la cantante, quien promociona su nuevo disco Nena trampa.