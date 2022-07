Podría ser que la pareja esté en trámites con el banco para ver la forma de negociar el crédito hipotecario que habían tramitado. En cuanto a los muebles y demás enseres domésticos Caicedo comentó que no tenían muchos muebles. “Nosotros no somos de muchos muebles, de lujos. Por ahora estamos con lo esencial”, dijo hace unos meses en la entrevista con HOLA! USA. Como ambos estaban entre viajes y proyectos televisivos, además de sus facetas como empresarios, lo más probable es que la casa no contara con tantos muebles, así que, de cierta forma será más sencillo poner una solución a ese tema.