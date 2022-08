Kate del Castillo regresa a la piel de ‘Teresa Mendoza’ en ‘La Reina del Sur 3’

¿Cómo recibes el cariño de la gente que ama a tu personaje?

“Es impresionante cómo al lugar al que voy, Teresa Mendoza es un personaje que reconocen. Por otra parte pienso que no es el único que he hecho en mi vida, pero me encanta que me recuerden por ella.

¡Me encanta que me digan Teresa y me encanta que me digan ‘Mi reina’! (Risas).

Estoy muy agradecida y honrada de haber interpretado un personaje que a mucha gente lo ha tocado, tanto hombres como mujeres. ¡Está escrito increíblemente!“.