Danna Paola se emociona hasta las lágrimas por el éxito de su gira: ‘Se los juro que es una bendición’

Danna Paola no pudo evitar romper en llanto por la felicidad que sentía gracias al éxito de su primera gira, llamada XT4S1S. La intérprete de Mala fama compartió que, a solo unas horas de la salidad de los boletos a la venta, las entradas para recintos como el Auditorio Nacional, ya se habían agotado. Para los artistas mexicanos, tener un sold out en dicho lugar, en la Ciudad de México, representa un gran logro, así que Danna Paola ha dado, sin duda, un gran paso en su carrera.

©Premios Juventud



Danna Paola dará su primer gira en México

A través de su cuenta de TikTok, la cantante de 27 años, publicó un video en el que se deja ver sumamente conmovida agradeciendo a sus fieles seguidores, quienes hicieron posible esta hazaña. “No tengo palabras... Se los juro, sold out en preventa, en mi primer Auditorio Nacional, ¿es en serio? Se los juro que no me lo esperaba”, dijo la estrella entre lágrimas. “Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me sorprenda. Se losjuro es una bendición súper grande. Se los agradezco muchísimo, van a vivir el mejor show de sus vidas”, aseguró la también actriz.

Minutos después de las lágrimas, Danna Paola cambió ese sentimiento por una emoción desbordada, dejando ver lo feliz que está por sus próximas presentaciones en México. El tour XT4S1S arrancará el próximo 22 de octubre en Veracruz y continuará por varias ciudades de la República Mexicana. Será el 16 de noviembre cuando Danna Paola se presente en el Auditorio Nacional, cumpliendo uno de sus sueños más grandes dentro de su carrera como cantante.