Britney Spears, muy afectada por no poder ver a sus hijos

Justo cuando las cosas parecían estar viento a favor para Britney Spears, la cantante se enfrenta a un nuevo drama familiar, ahora con sus hijos Sean Preston y Jayden James. Los chicos, a quienes tuvo durante su matrimonio con Kevin Federline, al parecer han decido que no quieren visitar a su mamá o pasar tiempo con ella, a pesar de que Brit es lo que más desea ahora que la tutela de su padre quedó atrás. Conmovida por la situación, la princesa del pop compartió en Instagram sus pensamientos y lo mucho que le duele estar atravesando la adolescencia de sus hijos con tanta distancia de por medio.

“Es difícil para mí dejar ir las cosas que realmente amo ... como mis hijos”, anotó la cantante. El mensaje de Britney llega después de que Kevin rompiera el silencio sobre la relación de la cantante con sus hijos y de cómo ellos fueron quienes decidieron no frecuentar a mamá. En declaraciones para Daily Mail, Federline expresó que los chicos no están nada contentos con ver las publicaciones que su madre hace en las redes sociales, en donde frecuentemente aparece desnuda.

“La situación debería haberse tratado al 100 por ciento de forma privada, ¡¡¡y definitivamente no en línea!!! Una red británica afirmó que el objetivo de su madrastra es mantener a los niños alejados de toda la controversia y el trauma en mi hogar... Tengo amor en mi hogar y tengo bendiciones de las personas que permito que entren y salgan de él”, escribió en esta larga publicación en la que también asegura que ha hecho de su nuevo hogar junto a su esposo, Sam Asghari, un lugar lleno de amor.

La también actriz compartió que solía ver a sus hijos dos veces a la semana, pero después solo era una. “Sí, sé que los adolescentes son difíciles de tratar a esa edad... pero VAMOS, una cosa es ser grosero y otra ODIAR... me visitaban, entraban por la puerta, iban directamente a su habitación ¡¡¡y cerraban la puerta!!! En el monitor veía que solo le gusta estar en su habitación... Me pregunto por qué venir a visitarme si ni siquiera me visitan. Pero nunca dije nada de eso porque tengo que ser amable”, expresó sobre lo difícil que está la relación con sus hijos en la actualidad.

“Intenté e intenté, y tal vez por eso dejaron de venir aquí. Quería que me amaran tanto que pude haber exagerado. Este verano, me dijeron, ‘quizá vengamos aquí menos’ y yo pensé que eso está bien”, continuó. Brit asegura que intentó hablar del tema con Federline, quien al parecer la apoyaría en todo, un respaldo paternal que ahora parece ausente, pues desde entonces no ha vuelto a ver a los chicos de 15 y 16 años.

Britney, muy molesta con la situación

La cantante no está nada contenta con la ausencia de sus hijos ni con las declaraciones de Kevin, quien supuestamente quiere mantener una vida perfecta frente a las cámaras pero, según ella, hay muchos vicios dentro de su hogar, principalmente de marihuana.

“No puedo procesar cómo dediqué 20 años de mi vida a esos niños... ¡¡¡Todo se trataba de ellos!!! Para que me quiten el aliento... ¡¡¡Ninguna terapia puede arreglar mi corazón!!!”, agregó en un desesperado grito como mamá. Y concluyó: “Tengo que aceptarlo todo. Sólo un milagro repararía mi corazón, no sólo uno, sino tres. De cualquier forma, por ahora tengo una linda piscina, un esposo que me apoya y cinco hermosos perros”, dijo esperando poder llenar su hogar con el amor de sus hijos.