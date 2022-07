Paris Hilton dejó plantado a Joe Biden para ir a la boda de Britney Spears

Cuando Britney Spears invitó a sus pequeño círculo de amigos a su boda con Sam Asghari, Paris Hilton no sólo aceptó de lo más feliz sino que le aseguro que estaría ahí sin importar los planes que tuviera que cancelar ese gran día. ¡Y así lo hizo! Aquel 9 de junio, la DJ Brit ponía el broche de oro a su relación con Sam y Paris no se lo perdería por nada, al grado de cancelar un evento a Joe Biden y otros mandatarios.

En su podcast, This Is Paris, la cantante reveló algunos detalles de ese día, y compartió que estaba agendada para hacer un dj set en la Cumbre de las Américas. Pero, al balancear la importancia de los eventos, eligió cancelar a Biden para ir a celebrar con su amiga. “Me pidieron que fuera DJ para el presidente y más presidentes de todo el mundo para la cena. Pero fue la misma noche de la boda de Britney”, explicó Paris.

“Pensé ‘no, no me lo voy a perder’. Me dijeron: ‘Enviaremos un helicóptero y puedes volar de un lado a otro’”, reveló sobre la solución que le habían ofrecido para ambientar la reunión con su música.

Pero estamos hablando de Paris Hilton, y ella no andaría corriendo para llegar a una fiesta ni mucho menos ser una de las últimas en llegar, así que midió sus prioridades. “No iba a ser la que aterrice dentro y fuera de la boda de Britney en un helicóptero. Así que tuve que cancelarle al presidente. Esto era más importante para mí”, aseguró.

Los detalles memorables de la boda de Britney Spears

Britney sabía de la fecha desde antes que se hiciera público. “Lo mantuve en secreto toda la semana”, reveló. “Literalmente, no se lo dije a nadie, ni siquiera a las personas a las que les pedí los vestidos que me enviaron, a todo mi equipo, a mi glam team, a mi conductor, a todos”, dijo.

Lejos de las invitadas de lujo a la fiesta, Paris se centró en la alegría de su amiga en este gran día luego de tanto tiempo presa en su propio hogar. “Verla caminar por el pasillo, este ángel, que ha tenido un momento horrible en los últimos 13 años para finalmente tener su libertad y poder hacer lo que quiere y tener ese final feliz de cuento de hadas fue simplemente hermoso”, aseguró.