Boda de Britney Spears a punto de ser arruinada por su exesposo

Mientras que Britney Spears está lista para dar el “sí, acepto” a su prometido, Sam Asghari, uno de sus ex acudió a su casa para intentar interrumpir la boda. Jason Alexander transmitió en vivo en sus redes sociales el momento en el que llegó al hogar de la cantante, en donde se lleva a cabo la tan esperada boda de Sam y Brit. Decidido, caminó hacia el interior de la propiedad asegurando que ella lo había invitado y que su única misión era detener la boda. Sin embargo, su plan se vio frustrado cuando los elementos de seguridad llamaron a la policía.

“Britney Spears me invitó. Es mi primera esposa, mi única esposa. Soy su primer esposo y estoy aquí para arruinar la boda”, aseguraba Jason quien apareció en el lugar vestido con jeans flojos, playera y gorra. Su preocupación era que no había nadie más que Sam en la fiesta: “¿En dónde está la familia?”, preguntaba el ex de Britney a los elementos de seguridad que intentaban detenerlo. De un momento a otro, la transmisión de Jason se interrumpió cuando parece que fue derribado por alguna persona del lugar.

El que también fuera amigo de la infancia de la princesa del pop, logró avanzar un poco más, pero no logró su objetivo. La policía local llegó a la casa de Britney ante un llamado de invasión a propiedad privada, y con forcejeos detuvieron su plan, incluso TMZ muestra que quedó reducido en el suelo por su intensidad de arruinar la boda.

El primer esposo de Britney Spears

Durante los primeros días del año 2004, la noticia sorprendió al mundo entero: Britney Spears se había casado. El novio era Jason Allen Alexander, un viejo conocido de la infancia, con quien pasó por el altar en Las Vegas. Sin embargo, la boda fue anulada tan sólo 55 horas después, una petición que hizo la cantante al asegurar que “no era consciente de sus acciones”.

Siete meses más tarde Brit anunciaba su compromiso con Kevin Federline, con quien se casó el 18 de septiembre de ese mismo año. Con él tuvo a sus dos hijos, Sean y y Jaden, y en noviembre de 2006 solicitó el divorcio de manera oficial.

Con el paso de los años, Jason Alexander no ha dejado de ser noticia, aunque no de la mejor manera. Si bien se mostró públicamente a favor del movimiento #FreeBritney, ha tenido varios roces con la ley, al grado de ser calificado como un hombre conflictivo por acoso, reincidencia de delitos y violación de una orden de restricción.

