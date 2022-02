El turno de Britney Spears: firma contrato para escribir su propio libro

¡Britney Spears lo contará todo! La princesa del pop está lista para escribir sus memorias, y lo hará en su propio libro. Es una gran noticia para sus fans, en especial después de que se liberara a finales del año pasado, de la tutela abusiva de su padre, James Spears. El ejemplar verá a luz luego de la polémica que causó su hermana a principios de año, cuando publicó su propio libro Things I Should Have Said, con relatos que la misma Britney se ha encargado de desmentir.

Al parecer, la cantante habría firmado con la editorial Simon & Schuster, y el contrato millonario asciende a los 15 millones de dólares, según reportes de CNN y Page Six. Ante la posibilidad de que Britney decidiera tomar las plumas, varias casas editoriales le hicieron ofertas, por fin aceptó con un buen negocio que augura muy buenas ventas.

Britney no está nada contenta con la manera en la que su hermana retrató en su propio libro la conducta de la estrella musical. Y aunque asegura que no ha leído la publicación, sí ha hecho comentarios extensos, específicos y bastante reveladores para desmentirlo todo, asegura que aún tiene mucho por contar en relación al tema familiar, también a cómo sufrió durante los años bajo la tutela de su padre y cómo nadie cercano a ella parecía ayudar.

Padre de Britney Spears, iría de nuevo por la tutela

La cantante asegura estar feliz ahora que ha recuperado su libertad. Junto a su novio, Sam Asghari, con quien ha estado viajando por el mundo. Pero esa libertad de pronto se ve nublada por las llamadas del abogado de su padre. A finales de enero se reportaba que el representante legal de James habría solicitado volver a juicio para dar un testimonio bajo juramento.

El abogado de Britney, Mathew Rosengart, habría rechazado la oferta, pues él y el equipo que ayuda a Brit no aceptó la petición tal como en alguna ocasión ellos se negaron a participar cuando les fue solicitado. Es decir, cerró la puerta a un posible reclamo del padre de la cantante en el que presentaría algunas otras pruebas que le devolverían la custodia de su hija mayor.

