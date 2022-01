Para concluir, la intérprete de Baby One More Time indicó que, a pesar de tener una fiebre muy alta, no quiso perderse la entrevista y con cierto tono sarcástico, deseó lo mejor a su hermana y su publicación.

“Es bueno que tuviese fiebre, porque así no tuve que preocuparme porque no me importase lo más mínimo. Lección aprendida: nunca confiar en nada ni en nadie, haz de tus mascotas tu familia y cuídate todo lo que puedas”, aseguró. “Espero que tu libro vaya bien, Jamie Lynn”.