Sobre la situación por la que pasó su amiga en los últimos 13 años, Paris dijo que estaba en total desacuerdo. “Siento que si eres un adulto deberías poder vivir tu vida y no ser controlado. Creo que tal vez se deba a que me han controlado tanto que puedo entender cómo se sentiría y no puedo imaginarme en este momento si eso todavía me estuviera sucediendo”.

“Después de trabajar toda su vida y trabajar tan duro, ella es un icono y siento que no tiene control alguno sobre su vida y no creo que eso sea justo”, expresó la empresaria.