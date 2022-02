Maluma sufre ataque de su perro y quedó con heridas en la cara: ‘Hay que tener mucho cuidado’

En sus historias más recientes en las redes sociales, Maluma llamó la atención de sus fans por las heridas que tenía en la cara, lesiones que al principio parecían de un accidente o quizá de una riña. Luego de recibir varios comentarios preguntando qué había pasado, el cantante aclaró que había sido un ataque de su perro, Buda, aunque no fue por ira, en contra de él o por problemas de conducta. ¿Qué pasó?

“La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, explicó para sus seguidores. “Ya saben, pa‘ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado”, continuó sobre el incidente. “No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, agregó sin rencores hacia su amada mascota, entendiendo que tampoco es necesario tomar medidas extremas sobre la conducta de su dóberman.

El ataque involuntario de Buda le dejó al Pretty Boy una marca cerca del ojo izquierdo, que no presenta graves consecuencias en su salud y sólo dejó una cicatriz que desaparecerá en unos días. Maluma hasta bromeó con la situación, pues aunque dejó claro lo que sucedió, contó que tendrá que usar mucho maquillaje para cubrir las marcas.

Maluma y Buda, ¡un gran equipo!

La mascota del cantante se sumó a la familia en abril pasado, y ahora comparte la casa y el cariño de su dueño con sus hermanos perros Bonnie y Clyde, de raza husky siberiano y aspecto albino. Maluma les tiene tanto cariño que muestra las fotos más tiernas de los tres en sus propios perfiles de las redes sociales.

Buda, además, ya debutó como modelo junto a su dueño para la campaña primavera-verano 2022 de Versace. Aunque ya habíamos visto su talento en las imágenes que el cantante comparte en sus propias redes sociales. No hay duda de que son un gran equipo juntos en casa ¡y frente a las cámaras!

