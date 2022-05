Camilo nos enternece con ‘Pegao’, Christian Nodal celebra sus raíces y Harry Styles por fin lanza su nuevo álbum

Amazon Music - GEN MEX

Un contenido con más de 80 playlists en el que podrás disfrutar de nuevos y exclusivos Amazon Originals de Christian Nodal, Grupo Firme, artistas femeninas emergentes en la playlist Las Amazonas y la nueva artista de ROMPE Yahritza y Su Esencia cuyo contenido se estrenará semanalmente en el primer mes de lanzamiento ¡y mucho más! GEN MEX se lanza con un nuevo vídeo de Christian Nodal que presenta a los fans la nueva casa de Música Mexicana.

Ariel Rose - In Paraiso

Desde influencias de reggaeton y bolero hasta salsa, trap y pop, el EP de Ariel Rose, In Paraíso es una mezcla de géneros con letras en español e inglés, todos inspirados en su hermosa ciudad natal de Miami. De principio a fin, In Paraíso lleva a los oyentes en un viaje, desde contemplar dejar una relación fallida (Let Me Go), decidir seguir adelante (En el Paraíso), conocer a alguien nuevo (Atrapada) hasta encontrar el amor de nuevo (Your Lovin‘).