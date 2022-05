Michel Brown y Ana Lucía Domínguez, protagonistas de ‘Pálpito’, la serie latina más vista en el mundo

¿Nunca se les ha subido la fama?

M: “No, no se me vuela la cabeza, pero sí me pasó cuando hicimos Pasión de Gavilanes y viajé con ‘El Gato’ a España y vivimos una locura con las fans que no habíamos vivido nunca. No se me voló la cabeza, pero me entró mucha ansiedad de que salíamos a la calle y todo el mundo te conocía, todo el mundo sabía de la novela, el personaje y me empezó a dar un poco de fobia y no lo supe manejar. Me acuerdo de que me fui de viaje un tiempo solo para reconectar conmigo para entender cómo se vivía un éxito como ese, aparte estábamos más jóvenes, pero lo que hice fue alejarme parar tratar de aterrizarlo y entender qué se hace con eso, porque es la primera vez de todo, uno nunca sabe cómo manejarlo y es un poco lo que nos pasó, pero de que se me vuele la cabeza, no tanto”.