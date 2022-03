Viernes de Música Nueva: Camila Cabello, Residente, Carlos Vives y Camilo

Mario Bautista - Cinco

El segundo disco de estudio de Mario Bautista coincide con su cumpleaños 26. Un total de 12 tracks componen este nuevo material discográfico, en donde sin miedo alguno, se aventuró a explorar otros géneros musicales, ayudándole a crecer aún más como artista, y en donde en algunos de estos temas, sumó el trabajo de artistas y agrupaciones que admira y con quienes estuvo en la misma sintonía al momento de entrar al estudio. El nuevo sencillo viene acompañado de Piso 21 y lleva por nombre La Tarea.

Avril Lavigne - Love Sux

El pop-punk de Avril Lavigne está de regreso y esta vez lo hace con su debut en DTA Records, de Travis Barker. Un álbum con 12 tracks que, además de ser su séptimo trabajo de estudio, es la primera pieza desde 2019. Desde hace semanas hemos podido escuchar un poco de su nueva música con temas como Bite Me y Love It When You Hate Me feat. blackbear.

Carmen De Leon - Besame Bonito

“Esta canción la escribo sobre un sentimiento muy fuerte con el que me encuentro mucho, la soledad. También el perder a alguien querido tanto romper en una relación, como que alguien desaparezca totalmente de tu vida”, expresa la cantante venezolana. El tema, escrito en conjunto con Mauricio Rengifo y Andres Torres, te llenará de nostalgia, pero también de ritmo para acompañar cada una de tus emociones.

Pitizion - Perro Es Perro

Es el primer sencillo de nuevo álbum que la colombiana estrenará próximamente. Un tema impregnado de un ritmo urbano con tintes místicos, inspirado en la imposibilidad de recuperar la confianza en aquellas relaciones que se ven afectadas por la infidelidad. Es un himno que invita a cantar y a bailar para sacudir la pena, soltar lo que ya no sirve y tomar impulso para lo que viene.

Río Roma, Carin Leon - Tú me Gustas

Como el propio título lo marca, esta es una de las canciones más románticas que han lanzado hasta ahora Raúl y José Luis Roma. Tiene todo para formar parte de nuestro soundtrack, desde los llegadores sonidos del regional mexicano hasta los conmovedores versos con los que le podemos confesar nuestro amor a alguien.

Judy Buendia - Mango y Aguacate

Con un sonido rítmico de pop-tropical, Mango y Aguacate promete conquistar al público latino con un mensaje de resiliencia y empoderamiento para los inmigrantes y las mujeres. El grabado en el sur de la Florida, Judy habla sobre la resiliencia de una cantautora independiente, mamá e inmigrante que se vio en bancarrota luego de apostar todo su dinero en el lanzamiento de una canción. Al no encontrar trabajo por no hablar inglés fluido, vendió mango y aguacate, fruto de los árboles de su casa, para así poder comprar leche y pañales para su niña.

Leiva & Catalina García - Llegará

Entre la nostalgia y el anhelo, Leiva desnuda la emoción en un hand to hand junto a la caleña Catalina García, facturando una sedosa y delicada composición que retrata con melancolía los momentos sublimes de una relación, evocación entre el quiebro y la luz que se sustenta en su propio poder melódico y sugestivo y que reverdece con el acompañamiento de una finísima e inspirada sección de cuerdas.

Catalyna - Catalyna la O

La canción nace sobre el tema original popularizado por Pete El Conde Rodríguez en el año 1976, y que se convirtió en un ícono de la Salsa en Puerto Rico y el mundo. El video musical fue grabado en Puerto Rico y posee una estética visual vintage emulando íconos femeninos como La Lupe y Celia Cruz, quienes solo necesitan de un escenario, un micrófono y una spotlight para robarse toda la atención.