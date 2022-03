Ricardo Montaner reacciona a la controversia entre ‘Residente’ y J Balvin: ‘Es un acto despiadado’

René Pérez, Bizarrap y J Balvin son los nombres del momento por la polémica que han causado en las últimas horas en las redes sociales. René Pérez ‘Residente’ y Bizarrap lanzaron una colaboración de 8 minutos llamada Music Sessions #49, en la que se refieren a J Balvin y su música con todo tipo de críticas. Esta ‘tiradera’ ya causó las reacciones por parte de sus fanáticosy colegas del gremio artístico, como Ricardo Montaner, quien lamentó que dentro de la industria se den este tipo de ataques.

©Custom



La diferencias entre J Balvin y ‘Residente’ empezaron el año pasado, cuando el colombiano intentó boicotear los Latin Grammy 2021

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, se en el primer mensaje de una serie de tuits en los que el cantante de La Gloria de Dios pide que cesen esos comportamientos destructivos.

Todos entramos,todos cabemos,más allá de los gusto y de los colores…

“Yo no se de regueton,ni de rimar señores,

yo solo se que la vida se trata de saber dar honores,

al que limpia,al que barre,al que vende flores,

al humilde,al patriota ,al cartonero pobre. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

En otro de los siguientes tres mensajes, Montaner los invitó a hacer las paces y darse un abrazo fraternal. “El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo…”.

Por último, el cantante indicó que, en el futuro, tanto René Pérez como J Balvin se darán cuenta que no era necesario llevar sus diferencias tan lejos. De cierta forma, las palabras de Montaner fueron escritas en forma de rima, justo como el rap que ‘Residente’ hizo con indirectas para J Balvin. “Dense un abrazo queridos”, conluyó así su mensaje Montaner.

Algun día entenderán ,

que no era necesario,

haberse batido a duelo,

haberse acribillado.

Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca,yo pienso que de la abundancia del corazón ,habla la boca”



Dense un abrazo queridos …no hace falta tanto frío …

Los quiero

Ricardo — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Otro que también se pronunció al respecto fue Alejandro Sanz, quien se limitó a postear lo siguiente en su perfil de Twitter: