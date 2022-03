Ana Brenda Contreras y Rafa Araneda regresan para reunir a la familia con ‘Tu Cara Me Suena’

Te hemos visto como cantante, actriz y ahora como conductora. Cuéntanos más sobre este rol

“Me siento feliz, me encuentro contenta. Si algo aprendimos en este tiempo es a diversificar, explorar y salir de la zona de confort; a darnos cuenta de que la vida es corta y hay que divertirnos. Esta faceta no es para dejar otra cosa, es para enriquecer y complementar porque no sabemos qué depara la vida, la carrera. Y a mí me gusta estar retándome a mí misma, que la gente no se aburra ni yo aburrirme. Me encanta escuchar al público, a la gente que opina. Entonces, si les gusta, yo seguiré probando cosas nuevas”.