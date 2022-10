Camilo cumple la promesa que le debía a una pequeña fan en España

Camilo no sólo se ha ganado al público por sus canciones románticas y pegajosas que todos conocen. El cantante tiene un carisma que lo hace bastante querido entre sus fans en todo el mundo, y su cercanía con ellos es de lo más especial. Así lo demostró en su reciente paso por Madrid, cuando llevó su música en un concierto en la Puerta de Alcalá junto a su amada Evaluna, una visita que aprovechó para cumplir una promesa que había hecho a Amanda, una con una historia conmovedora.

“Camilo, en el video que me mandaste me prometiste un abrazo y un beso. Por eso he venido aquí al concierto, para que me lo des”, dice la pequeña en un clip en el que aparece con una playera con la cara del cantante. La niña, ayudada por su mamá, también tomó una foto instantánea para enviársela a su solista favorito.

Fue precisamente Camilo quien contó cómo había surgido aquella promesa: “La historia de Amanda nos tocó profundamente porque despidió a su padre en la pandemia, y yo le mandé un video prometiéndole un abrazo. Aquí estaba ella reclamándolo, como debe ser 🙏🏼♥️ 🕊”.

El intérprete de Ropa Cara agregó: “Amanda fue a buscarme porque yo le debía un abrazo, pero yo no estaba...”. Y además de mostrar cómo fue que recibió la carta de la niña, le enseña al mundo el momento en el que la contactó por teléfono. Por la emoción, ni la pequeña ni su mamá contuvieron las lágrimas en esta increíble llamada.

El momento más especial

La cita estaba hecha, y el día del concierto la pequeña Amanda no paraba de llorar. Corriendo para llegar hasta el escenario junto a su mamá y su hermana, la niña estaba por cumplir un gran sueño. Durante el soundcheck, Camilo la reconoció y bajó del escenario a la zona que horas más tarde estaría llena de gente.