Ex de Camilo dice ‘basta’ a los ataques de los fans del cantante: ‘Me criticaron e insultaron’

De un tiempo para acá, la vida de Gabriela Andrade Vélez llamó la atención de los fans de Camilo. ¿La razón? Hace casi 10 años mantuvo una relación con él, cuando ambos se encontraban en sus últimos años de adolescencia, un lapso en el que escribieron una tierna historia de amor. Hasta ahí todo iba bien, incluso hubo quienes notaron un gran parecido entre la colombiana con Evaluna, la actual esposa del cantante y madre de su hija, Índigo. Sin embargo, Gabriela empezó a recibir ataques luego de que algunos fans tuvieran opiniones divididas al ver que en sus fotos de Instagram aún tiene visibles las fotos de su entonces romance con el intérprete de Ropa Cara. Harta de los comentarios negativos y las especulaciones que ha recibido en torno al tema, Gaby puso un alto a quienes insisten en su pasado.

“Quiero hacer un comunicado en mis redes que me parece importante aclarar. Creo que estoy tarde ya”, dijo a través de sus historias de Instagram. “Todos sabemos la razón por la que llegaron aquí, a mi Instagram. Y es por la realidad de que yo soy la exnovia de Camilo. Está buenísimo, chévere. Llegaron, me chismearon, me criticaron, me apoyaron, me insultaron, me felicitaron... ¡de todo!”, contó sobre cómo ha vivido estos meses cada vez que entraba a sus perfiles, en especial de Instagram.

Gabriela continuó: “Lo acepto, lo recibo y lo respeto. Pero creo que ya es tiempo de parar eso. Ya todos se dieron cuenta de que yo tengo mi vida y él tiene su vida”. Además, agregó que no revelará nada sobre lo que vivió con él. “Esto es porque todavía hay mucha gente preguntándome por Camilo. Es momento de pasar la página. Si esperan que yo les cuente una historia de amor y desamor... ¡olvídenlo! Aquí no van a encontrar más contenido de eso”, dijo tranquila y con una cálida sonrisa.

“Todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo tiene una historia. (Camilo) Es un ser humano, a final de cuentas, como cualquier otro”, expresó sobre su ex, a quien le guarda un gran cariño como lo que fue.

Enfocada en su vida sin olvidar el pasado

Decidida a continuar con su vida y sus publicaciones en la actualidad, Gabriela agregó: “Quiero invitarlos a que, si están aquí todavía por ese motivo, creo que es el momento de irse. Hoy en día no hay nada de eso como pueden ver. Los invito a que si se quedan, se queden por mí. Por lo que soy y lo que muestro”.

La colombiana está felizmente casada y es mamá de dos lindas niñas. Agustina, la menor de ellas, nació con sólo semanas de diferencia que Índigo, la bebé de Camilo y Evaluna.