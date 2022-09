Camilo preocupa a sus fans por un aparatoso accidente

Camilo sigue de gira con su De Adentro Pa‘ Afuera Tour, que lo ha llevado junto a su esposa, Evaluna, y su pequeña hija, Índigo, por todo el mundo. El cantante no ha dejado de compartir cómo pasa los días fuera de casa y frente a sus fans, y en sus redes sociales también hemos podido ver el behind the scenes de sus conciertos, así como anécdotas únicas que comparte con sus seguidores. Fue justo por este medio que alarmó a La Tribu al relatar un aparatoso accidente que tuvo previo a su show en Estados Unidos.

Camilo, Evaluna e Índigo se encontraban en Orlando, Florida, y con la energía del colombiano a todo lo que daba a punto de cantar, golpeó uno de los tambores que forman parte del set de instrumentos para sus conciertos. Al principio, todo parecía normal, nada fuera de lo común según se comporta en sus shows, pero vaya sorpresa que se llevó cuando vio que su mano no estaba nada bien.

“Me miré y veo sangre como un verraco”, contó en sus historias. Camilo se había lastimado un dedo con el golpe, e intentó solucionarlo para seguir con el recital de la noche, una tarea que cumplió con la alegría de siempre.

Una solución nada recomendable

Al llegar a casa, Camilo notó que la herida, lejos de empezar a sanar, había empeorado. “Di el concierto y todo salió perfecto. Llegué a las dos de la mañana y siento que la curita estaba como gordita”, explicó sobre el síntoma que lo alarmó. Y aunque no era nada normal, el cantante no acudió al hospital como era recomendable, pues pudo haberse infectado y ocasionado algo peor.

En su lugar, optó por un método poco tradicional. “¿Saben qué hice? Me la pequé con pega loka, me lavé la herida y se pegó, se hizo una cicatriz de pega loka y me fui a dormir, luego se me cayó el pegante pero estoy bien”. Si bien la herida no se complicó y su cuerpo logró sanar, sus fans se preocuparon por su salud, aunque también se sintieron aliviados de que todo haya salido bien.