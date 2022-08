Evaluna Montaner celebra su cumpleaños más especial: el primero como mamá

Para Evaluna Montaner, su cumpleaños 25 será uno de los que jamás olvidará, pues se trata del primero como mamá. La intérprete recibió a Índigo, su primera hija con Camilo Echeverry, en abril pasado, y desde entonces, muchas cosas han cambiado en su vida; desde su relación de pareja hasta su rutina diaria entre pañales y biberones. A través de sus redes sociales, la hija menor de Ricardo Montaner reflexionó sobre esta nueva vuelta al sol y lo que esto representa ahora que ya es madre de una bebé que está por cumplir cuatro meses de vida.

©@evaluna



Evaluna celebra su primer cumpleaños como mamá

En su cuenta, donde tiene más de 20 millones de seguidores, la esposa de Camilo compartió un mensaje relacionado con la llegada de su hija y la forma en la que sus cumpleaños serán diferentes, pues su hija también será protagonista de estos. “Amo cumplir años. Le agradezco a Dios por los que me rodean de cerca y de lejos que me hacen sentir especial, celebrada y amada. 25. Un cuarto de siglo. Primero del resto de mi vida como mamá. Seguramente el último apagando las velas yo. Me siento afortunada de tenerlos. 🎂 lojamo”, escribio Evaluna.

©@camilo



Evaluna e Índigo, en una foto inédita

La intérprete de Refugio recibió miles de felicitaciones por parte de sus seguidores, además de las tiernas dedicatorias por parte de sus seres queridos. Camilo compartió una imagen inédita de su esposa con Índigo, en un momento sumamente especial de madre e hijo, pues la cantante aparece amamantando a su bebé. El colombiano le dedicó las siguientes palabras cargadas de sentimiento: “Te veo florecer cada día. Eres la fortaleza de nuestro hogar. Hemos pasado por todas, las dulces, los muros, las espinas, hasta llegar al fruto. Aprendo cada día de ti. Eres la semilla del árbol más gigante del mundo. Eres digna hija del creador”, escribió el intérprete. “Te amo, feliz cumpleaños, reina de la colmena 🐝”.