Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey están en España, ¿con William Levy?

Desde hace meses, Elizabeth Gutiérrez y William Levy se encuentran en medio de una crisis de pareja que los ha alejado. Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer que la actriz viajó a España en compañía de su hija Kailey y los fans de ambos artistas especulan sobre una posible reconciliación, pues recordemos que el actor cubano lleva meses en dicho país, donde está trabajando en la serie de Montecristo. A través de sus redes sociales, la también empresaria dio a conocer un a serie de imágenes de sus primeras horas de su estadía en Madrid, ciudad que ha recorrido en compañía de su hija de 12 años.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey en Madrid

Junto a las imágenes, Elizabeth escribió: “Love u forever K”, agregando un emoji en forma de corazón. Eso sí, en ninguna de las instantáneas aparecen los tres juntos. Incluso, ‘Ely’ no etiquetó al padre de sus hijos. A pesar de que William no figura en las fotos de ella, podría ser que los tres estén pasando tiempo juntos en la capital española, pues él lleva un tiempo trabajando en dicha ciudad y en sus redes sociales no deja de compartir lo mucho que extraña a sus hijos.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez no ha compartido fotos al lado del actor

Esta visita ha dado pie a todo tipo de especulaciones por parte de los fans de ambos. Algunos aseguran que podría darse algún tipo de reconciliación, mientras que otros creen que esta fue una visita más enfocada en la relación de padre e hija, pues William tiene un tiempo trabajando fuera de los Estados Unidos. Se desconoce si ‘Tophy’, el hijo mayor de los actores, viaja con su mamá y su hermana, pues tampoco ha aparecido en las recientes fotografías de ambas en sus redes sociales.

Fue a finales de enero pasado, cuando William Levy reveló a través de unos posts que estaba atravesando por una crisis de pareja con la madre de sus dos hijos, por lo que habían tomado la decisión de separarse. Minutos después, el actor de Café con aroma de mujer borró dichos posts de Instagram stories, pero el revuelo no se hizo esperar. Desde entonces, ambos se han mantenido al margen de los rumores sobre su vida privada dejando claro que para los dos no hay nada más importante que el bienestar de sus hijos, quienes están en plena adolescencia.