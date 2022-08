Los Crocs x Balenciaga de Evaluna que están dando mucho de qué hablar

Luego de casi un mes de gira por España, Evaluna y Camilo se despiden del Viejo Continente para continuar con su tour De Adentro pa‘ Afuera, con una parada que los llevará brevemente a casa antes de partir hacia Nueva York y México. Su adiós a tierras españolas vino acompañado de memorias, nostalgia, agradecimiento... y un detalle fashion que llamó mucho la atención de los seguidores de la cantante, quien se presentó en el escenario con su esposo usando unos llamativos zapatos Crocs con tacón.

Loading the player...

Evaluna subió al escenario en Madrid el pasado 27 de julio, causando furor entre sus fans que esperaban el momento de la noche en el que la hija de Ricardo Montaner cantaría junto a su esposo. Pero su look no pasó desapercibido y no por los pantalones cortos de licra que combinó con un corsé negro sobre una camisa blanca oversize; sino por su calzado.

Los zapatos que a muchos disgustan

Se trata de una colaboración de Crocs x Balenciaga que forman parte de la colección Primavera/Verano 2022 con precio de 625 dólares y disponibles en color verde -como los de Evaluna-, negro, blanco y rosa. Lo llamativo de este modelo fabricado en caucho, es el tacón que combina dos estilos completamente distintos, el street style con lo formal, por lo que los comentarios en contra de su look no se hicieron esperar.

Desde su primera aparición en las pasarelas, el calzado no fue bien recibido, uno de los motivos por los que, al usarlos, Evaluna no obtuvo comentarios tan positivos. Sin embargo, hubo fans que la defendieron, asegurando que pos su calidad de artista y la libertad de poder mostrarse a sí misma como es, puede usar lo que quiera en los shows.