Camilo comparte la divertida historia de cómo le pidió a Ricardo Montaner la mano de Evaluna

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas del mundo. Se casaron en 2020 y en abril de este año recibieron a su pequeña Índigo. Encantados con su vida como papás primerizos, suelen mostrarle al mundo cómo es su vida de gira y en casa, aunque aún no han presentado a la bebé de forma oficial. Antes de que fueran marido y mujer y Camilo formara parte de La Tribu Montaner, tuvo que armarse de valor para charlar con el padre de su novia y pedirle su mano en matrimonio, una historia que recordó en su paso por España, en donde se encuentra con su esposa e hija como parte de su gira De Adentro Pa Fuera.

En una entrevista con la emisora de radio española Cadena Dial, Camilo recordó aquella historia con Ricardo Montaner. “El día que pedí la mano de Evaluna en matrimonio fue muy divertido y curioso. Estábamos en una finca que tenían los Montaner en las afueras de Miami y me dije, ‘bueno, ahí voy’, Evaluna nos había dejado solos para hacer terapia y yo me quedé con Ricardo”, relató Camilo, explicando que al minuto de se quedaron solos, de repente se puso muy nervioso. Montaner, con más años de experiencia, empezó a mirarlo como si supiera que algo estaba pasando.

“Nos sentamos y él me miró y yo estaba verde de los nervios y le dije ‘Montaner, tengo que hablar contigo’, una frase tan horrible y que da miedo”, dijo. Camilo agregó que su hoy suegro lo supo al instante, y expresó: “Mira, cuando pedí la mano de Marlene en matrimonio a su padre y a su hermano...”.

Asombrado, el intérprete de Naturaleza agregó: “Pensé ‘¿cómo supo él lo que iba a preguntar?’. No dije una sola palabra, él lo dijo todo. Después me aclaró que no tenía que demostrar nada para casarme con Evaluna”.

Una charla con un final increíble

A partir de ahí, Camilo se sintió mucho más en confianza con el padre de su novia, y en 2018 se comprometieron en matrimonio, una promesa que se cumplió en febrero de 2020 con una boda que hasta la fecha es de las más tiernas de la farándula.

Aunque muchos pensaban que eran demasiado jóvenes para tomar esa decisión -Camilo tenía 25 y Evaluna 22-, con su amor y complicidad han demostrado al mundo que son uno para el otro. Actualmente no sólo disfrutan del éxito de su música, sino de la increíble etapa de ser papás.