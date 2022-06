Camilo cuenta cómo reacciona Índigo cuando lo escucha cantar

Camilo está en la novena nube ahora que es papá. Con la llegada de su pequeñita Índigo, no sólo se acercó mucho más a su esposa, Evaluna, sino que va descubriendo una nueva vida que poco se compara en felicidad con lo que alguna vez se imaginó. Inspirado en esa dicha, el colombiano no ha dejado de plasmar sus sentimientos en canciones, y la primera que escuchamos de esta nueva vida fue la que lleva el nombre de su hija, uno que él y Evaluna eligieron desde que se enteraron que estaban en la dulce espera. ¡Lo que no imaginó, era que a la bebé le gustaría tanto!

“Índigo creció escuchando (mi música) en la panza, que fue creciendo durante todo el tour luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados”, reveló muy contento.

La energía y el mensaje de amor que lleva la letra y el ritmo de Índigo, que fue la canción con la que anunciaron que la pequeña venía en camino, se la contagió mamá a la bebé desde que estaba en su pancita: “Fue creciendo, escuchando esas canciones y sobre todo Índigo, que es la canción en la que Evaluna más saltaba”, agregó el feliz papá.

Lo que más lo sorprendió fue ver que su hija reconoce la canción hecha en su honor y ¡hasta la baila! “Cuando Índigo escucha Índigo su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce, ahora que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé”, continuó incrédulo el intérprete de Ropa Cara por ver la reacción de su hija de tres meses.

¿A quién se parece la bebé?

Aunque es demasiado pequeña para empezar a seguir los pasos de su talentosa familia, Índigo también dejó impactado a papá con su voz. Ha hecho un par de gritos sospechosamente afinados“, aseguró. Y no nos queda duda que podría seguir los pasos de sus padres, tíos y abuelo en el mundo musical, pero tendremos que esperar algunos años para ver que eso suceda.

Al preguntarle cómo es Índigo físicamente, Camilo aseguró que es idéntica a Evaluna pero con sus pies. Hasta ahora, Camilo y Evaluna mantienen la identidad de su bebé en la máxima privacidad. De hecho la actriz y cantante se ha ausentado un poco en las redes sociales por disfrutar de la maternidad.