Y para los curiosos que aseguran que debería hacerlo por respeto a su actual pareja, así como a Evaluna, agregó: “Borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas. ¡Y yo prefiero tenerlas!”, dijo sin intensión de complacer a nadie y dejando claro que no es motivo para inseguridades con el padre de su hija o la actual vida de su ex.