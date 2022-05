Camilo responde a Evaluna: nos muestra sus días como papás y un recuerdo de ella con estilazo para bailar

“Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. ¡FELIZ PRIMER DÍA DE LAS MADRES, Evaluna! Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento”, escribió el feliz papá, dejando entrever que estos días han sido como un sueño hecho realidad. Y resaltó lo buena mamá que ha sido en estos pocos días de conocer a su bebé: “Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos. ¡¡Tienes en tu madre y en la mía los mejores ejemplos!! ¡¡Aprendo de ti a diario!!”.

Y para despedirse habló de una gran verdad para los papás con recién nacidos en casa: “Chao. Vamos a dormir que tenemos sueño los dos jajaja”.