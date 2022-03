Rosalía lanza su esperado álbum ‘Motomami’, Residente pide unión latina, y más en este Viernes de Música Nueva

Dylan Fuentes, Ingratax - Sin Ropa

Dylan Fuentes toma un camino diferente y más experimental que sus canciones anteriores y demuestra la verdadera esencia de su versatilidad creativa. Sumergiéndose en un tema icónico de reggaeton con rasgueos de guitarra nostálgicos de la vieja escuela, Fuentes cuenta una historia sobre los deseos que se desatan en un hombre cuando comparte un momento de intimidad con su pareja con una letra provocativa.

Arcade Fire - The Lightning I, II

Después de cinco años, la banda canadiense regresa a la escena con WE, su nuevo álbum de estudio que saldrá a la venta el 6 de mayo próximo. Pero ya tenemos adelanto y se trata de The Lightning I, II, un tema que, muy a su estilo, se compone de un ritmo calmado para después explotar en hasta hacernos vibrar. En partes, podría sonar como Month of May de su tercer disco de estudio, The Suburbs; o pistas de su debut, Funeral, lo que garantiza la estabilidad en su música. El disco se divide en I y WE, partiendo con la primera parte llena de soledad y aislamiento, mientras que la segunda enmarca la alegría, y el poder de resurgir.