Así fue la visita de Ronaldinho a México, ¿será que prepara su bioserie?

Ronaldinho llegó a México para una visita muy especial, ¡y el país se alegró con su llegada! Tras 20 años conquistando en mundo del futbol, el astro del futbol contagiará a todos con su sonrisa al entrar al mundo del espectáculo. En HOLA! USA pudimos confirmar en exclusiva que hará un debut de manera estelar en una serie muy especial junto a las casas productoras Golden Boys (USA), Bestia Lab (MX) y Grupo GET (MX).

©Victor Chavez



Sandro Rubini, Ronaldinho y Elmis Reyes

El campeón del mundo y ex jugador del Barcelona ahora será protagonista de un show que llamará la atención no sólo de los fans del ex seleccionado de Brasil, sino de la audiencia completa.

Una visita memorable

El exdeportista de casi 42 años viajó hasta Pachuca, México, para su triunfal entrada al Salón de la Fama en la 10a edición de la investidura. Su presencia contagió de emoción a los mexicanos, quienes estuvieron al tanto de cada uno de sus pasos, ya que, gracias a su desempeño en diversos equipos a lo largo de su carrera, logró alzarse como uno de los mejores jugadores de la historia.

©Victor Chavez



Christian Pantaleon, Michelle Viguie, Juan Pablo Ibarra, Ronaldhino, Ayelén Fernandez, Felipe Ibarra, Elmis Reyes y Fito Schinocca

Además, tocó el sensible tema del incidente en el estadio Corregidora en Querétaro, México, la casa de los Gallos Blancos, equipo para el que jugó durante los torneos Apertura 2014 y Clausura 2015 de la Liga MX. “He visto lo que pasó en Querétaro, difícil de creer. Les mando un fuerte abrazo a la gente de Querétaro, un abrazo a todas las amistades que tengo ahí”, expresó ante las cámaras.

©Victor Chavez





