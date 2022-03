Bárbara López y Coty Camacho se confiesan sobre ‘Señorita 89’, su proyecto más desafiante

¿Cómo fue para ustedes participar en este proyecto que se dio bajo un contexto diferente al que vivimos el día de hoy? Había situaciones normalizadas como el abuso y nadie decía nada ni alzaba la voz...

CC: Pareciera que ya no (ya no suceden) pero creo que nos falta mucho camino. ‘Señorita 89’ habla de estos cánones que nos querían regir y que todavía tenemos, pero no solo habla de eso. También habla del clasismo, el racismo y creo que todavía hoy en día seguimos viviendo eso. Lo que sí —y es un punto muy importante—, hoy en día tenemos mucho más información y creo que tenemos el privilegio, la mayoría de las mujeres, de acceder a esa informaicón, la cual antes llegaba a muy pocos sectores.