Evaluna lanza ‘Refugio’, Kenia Os su primer álbum y J Balvin mezcla su estilo con Ed Sheeran en el Viernes de Música Nueva

Charli XCX - Crash

El álbum consiste en doce pistas que incluyen éxitos conocidos como Good Ones, New Shapes (con Christine and the Queens y Caroline Polachek), Beg For You (con Rina Sawayama) y la obra maestra de pop más reciente, Baby.

Willy William, will.i.am, Lali - SOLO

El tema bilingüe teje una historia sobre el desamor que surge cuando una persona se encuentra sin el amor de su vida. La voz icónica de William, combinada con los ritmos de will.i.am y la tonalidad melódica de Espósito, resulta ser la combinación perfecta para otro éxito seguro.