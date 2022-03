Emilia, la estrella argentina en ascenso, presenta su nuevo sencillo ‘Cuatro Veinte’

Trabajar con animales en un set siempre es impredecible, ¿nos puedes contar alguna anécdota graciosa de algo que haya ocurrido?

¡Sí! Yo tenía dos perros bien grandes. Uno era un labrador y el otro un Border Collie, y eran tan grandes que me tiraban y se me hacía difícil tenerlos enganchados en la correa. Ellos se fueron corriendo y yo me caí. Por suerte no me raspé las rodillas.