TINI, Becky G & Anitta brillan con ‘La Loto’, Pitbull vuele con ‘Café con Leche y Piso 21 une fuerzas con Manuel Turizo en ‘Los Cachos’

Zaucy X Leon Leiden X Francely Abreuu X Zizzy - Relajao Remix

El tema llega un año después de la versión original, que tuvo una buena acogida en Spotify y en TikTok. La versión original es su mayor éxito hasta la fecha y le ha colocado en el radar de muchos en el mercado latino. El remix cuenta con el apoyo de Leon Leiden y Francely Abreuu dos de los artistas más fuertes en el panorama urbano de México.

Piso 21 ft. Manuel Turizo - Los Cachos

El tema es vibrante y contagioso – fusionando a la perfección el talento único y poderoso de Piso 21 junto con la vocalización característica de Manuel para crear el equilibrio perfecto entre cada artista. Tejiendo una historia de infidelidad, Piso 21 y Manuel Turizo presentan la contraparte desde la perspectiva de la mujer y su viaje de seguir adelante mientras el coro canta, “y aunque le duele ella no vuelve pa‘ tras, ya no vuelve pa’ tras, ya no vuelve pa‘ tras // él la buscó pero no mira pa’ tras, ya no mira pa‘ tras”.