Becky G enfrenta acusaciones de plagio y defiende su marca de cosméticos

En medio de la celebración del primer aniversario de la marca de cosméticos Treslúce, Becky G salió a dar un mensaje en nombre de su línea para defenderse de las acusaciones de plagio realizadas por otra marca, Araceli Beauty. Dicha marca asegura que la intérprete de Sin pijama copió varias de sus ideas, como sus prodcutos enriquecidos con agave o el pop up store en Jalisco, México. Ante estos señalamientos, la cantante explicó que, si había similitudes, era por que ambas compartían la herencia mexicana, además de destacar que jamás se atrevería a hacer daño a otra marca latina.

©Becky G





“Estoy devastada por los posts y los comentarios que he visto no solo de Treslúce, pero específicamente de mí. Mi integridad, mi autenticidad, mi carácter y mi trabajo duro han sido cuestionados; me llaman floja, que solamente soy latina cuando me conviene”.

Agregó que todo lo que ha hecho ha sido por su comunidad, y se dirigió a las acusaciones de plagio, en las que dijo que su línea de cosméticos, así como otras más, están inspiradas en las tradiciones que comparten. “No entiendo (los señalamientos) porque nuestra cultura de la belleza comparte elementos claves por los que todos estamos inspirados desde las calles, naturaleza, moda, colores, música, novelas, frases... la lista de bonitas tradiciones en común es interminable”.

©Treslúce



La paleta ‘La Flor de México’ de Treslúce

Destacó que sus productos, así como los de otras marcas tienen en común ciertos elementos, y que eso es de lo más normal dentro de la industria. “Así como varias marcas de skincare que comparten ingredientes como vitamina C, péptidos, ácido hialurónico, los ingredientes de Treslúce, con los que son infusionados, son nativos de México; no pertenecen a un lugar específico o una persona”.

Para concluir su mensaje, Becky dejó claro que su intención no era pasar por encima de otros y que solo buscaba la unión dentro de la comunidad latina, y que esa debería de ser la mentalidad de todos para salir adelante.

“Quiero tomar este momento para pensar en los otros artistas latinx, marcas de belleza y creadores de contenido que me han apoyado desde el primer día. Si veo que ellos cumplieron sus sueños no pienso: ‘Esa debería de ser yo, en lugar de ellos’. Los veo y digo: ‘Si ellos pudieron yo también’. Y esa es la mentalidad que debemos tener, por que esa mentalidad de: ‘Solo puede haber uno’, lastima y no empodera nuestra comunidad”.