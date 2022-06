Karina Banda sobre las horas de angustia previas a su boda con Carlos Ponce: ‘Nos pusimos a rezar’

Con respecto a los invitados que asistieron a la boda, el cual fue un número muy reducido y selectivo, Karina resaltó que su intención era tratar de quedar bien con todas las personas a las cuáles les tiene cariño, y eso puede ser a veces un reto difícil de cumplir.

“Realmente, como era una boda pequeña queríamos invitar a gente que queremos mucho y ojo hay mucha gente que queremos también y que no pudimos invitar porque Jomari, se vuelve tan complicado porque si invito a una persona que quiero, híjole, pero si invito a ella tengo que invitar también a ella porque la quiero mucho... entonces, es muy complicado”, comentó.

Quiere ser mamá de gemelos

En mayo pasado, se dio a conocer que los esposos serán los presentadores de Enamorándonos, La Isla, el nuevo reality de ViX. El reality será grabado en una espectacular isla al sur de Turquía, por lo que la emisión representará una gran aventura para ambos, y aunque están felices de trabajar juntos por primera vez, el proyecto interfirió en sus planes de tener hijos para este 2022.

“Ya habíamos planeado para este año, pero viene La isla (el programa en el que trabaja con Carlos) y no me puedo ir a embarazar a Turquía. Te voy a confesar algo, queremos gemelos, no sé si pase, pero nos gustaría gemelos (risas)”, concluyó la mexicana.