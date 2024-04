Karina Banda revela que acudió a terapia para mejorar la relación con los hijos de Carlos Ponce

Karina Banda se sinceró sobre la convivencia que tiene en casa junto a su esposo, Calos Ponce, y la relación que lleva con los cuatro hijos del cantante. Dispuesta a que todo marche bien y evitar malentendidos, reveló que incluso ha buscado la opinión de un profesional en terapia para mejorar la comunicación también con su suegra.

“Cuando uno entra en una relación donde hay hijos ya de la otra persona, uno entra sabiendo que es una relación con un paquete completo porque ya no es nada más él o ella, son también sus hijos”, expresó durante una de las emisiones de Desiguales, el programa que conduce en Univision junto a Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara ‘La Negra’ y la Dra. Nancy. Sobre el tema, continuó: “Obvia y evidentemente es su familia y en cualquier momento va a sacar las garras para defender a sus hijos”.

Karina, hablando por experiencia propia, añadió que suelen haber complicaciones en familias como la de ella, en la que inició su matrimonio cuando Carlos ya tenía a sus cuatro hijos, Giancarlo, de hoy 25 años; Sebastián, de 23; y las gemelas Sienna y Savanna, de 22. “Comienzan a surgir situaciones normales de cualquier familia, nos tocó la pandemia, entonces comienzan a pasar muchas cosas”, dijo.

Sin embargo, aquello no fue una limitante para que la cordialidad reinara en su hogar, en donde no sólo vive con Carlos, sino también son Sienna, además de su suegra. “Creo que para casos como este no hay nada como la ayuda de una profesional que te pueda aconsejar a cómo manejar las situaciones para evitar problemas con tu pareja y con los hijos de tu pareja”.

Una sana convivencia y los planes de un bebé

Aunque podría sonar complicado, para Karina Banda y Carlos Ponce ha resultado bien la dinámica familiar que llevan en casa. Además, Sienna es una joven de quien Karina se expresó de la mejor manera, al igual que de la madre de su esposo: “Es una niña tan linda, tan buena que se deja amar, nos da mucho amor, no nos da problemas. Mi suegra también es lo máximo, me ayuda con mis perritos”.

Desde hace unos meses, Karina Banda y Carlos Ponce han expresado contentos la idea de tener uno o dos bebés juntos, que se sumarían a la gran familia que ya tienen. Así lo confirmó la mexicana a HOLA! Américas. “Ya se lo puse en la cartita a Santa Claus y se lo pedí al Niño Dios”, dijo Banda en diciembre pasado al preguntarle sobre sus deseos de ser mamá. Y agregó entre risas: “Me encantarían gemelos, espero no arrepentirme cuando lloren los dos al mismo tiempo”.