Como nunca, Karina Banda habla de su primer matrimonio: ‘Él me dijo que quería una esposa normal’

Karina Banda y Carlos Ponce tienen una de las relaciones más unidas del medio, pero llegar hasta ese punto con estabilidad y solidez no ha sido nada fácil, ya que cada uno experimentó el doloroso camino del divorcio, hecho que les dejó grandes lecciones a nivel personal. En una reciente entrevista en el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa, la pareja compartió su clave para estar juntos y entenderse tan bien, sobre todo con las ocupaciones que ambos tienen dentro de la industria. Precisamente, ese fue uno de los facotres determinantes que acabaron con el primer matrimonio de la presentadora de televisión.

Karina Banda dejó la ciudad de Monterrey, en México, en 2013 para buscar sus sueños en Estados Unidos

En primeras nupcias, Karina estuvo casada con un hombre llamado Douglas Riggs, pero al poco tiempo de casados, se divorciaron en 2016. “Yo anhelaba formar mi familia, tener mi esposo, ser mamá, como que yo ya estaba lista para mi familia para esa situación, pero ¿qué pasa? con nuestro trabajo también es complicado, y la persona que esté contigo tiene que entender muy bien tu trabajo”, comentó.

“Yo nunca he hablado de esto porque no me gusta tocar el tema, ni hablar de alguien que no es del medio y que no tenemos que traerlo a la mesa, pero yo sí te puedo decir que, el día que mi primer matimonio se terminó fue cuando él me dijo que quería una esposa normal y yo le dije que yo no podía ser una esposa normal”, indicó.

Mientras Karina quería perseguir sus metas profesionales y llevar a la par una vida como esposa y madre, su entonces esposo no estaba de acuerdo con esos planes. Por ello, la presentadora decidió tomar otro camino, pues trabajó muy duro y dejó su natal México para cumplir sus sueños y no los iba a dejar ir tan fácilmente. “Yo dejé mi familia, dejé mi país, dejé todo por mis sueños. Yo no vine a Estados Unidos para casarme y ser ama de casa, con todo el respeto para quienes sí lo son y aman esa profesión. Yo tenía ganas de formar una familia, pero ojo, con alguien que entienda mi profesión”.

Tras un año de matrimonio, Karina Banda y su entonces pareja pusieron fin a su relación en 2016, tomando así caminos separados. En 2018, la conductora conoció a Carlos Ponce y empezaron a salir, hasta que en junio de 2020 se casaron en una íntima ceremonia en Estados Unidos. Dos años después, los esposos celebraron por todo lo alto su unión con una gran fiesta en México, acompañados de sus seres queridos.

Karina Banda y Carlos Ponce sellaron su amor en un ceremonia íntima en plena pandemia, en junio de 2020

El apoyo incondicional de Carlos Ponce

Por otro lado, la colaboradora de El Gordo y la Flaca (Univision) habló de la forma en la que Carlos Ponce la impulsa a seguir sus sueños y para muestra, habló de uno de los proyectos que la llevó a estar tres meses fuera de Miami y alejada de su marido, el Hotel VIP (Unimás). “Ahora mismo me fui a Argentina tres meses a principios de 2023 y mi esposo bello y hermoso fue el que me motivó a tomar la oportunidad, a mí me daba miedo”, contó. Luego de tres meses, Karina regresó a Miami y comprobó una vez más que Carlos Ponce es el mejor compañero de vida que pudo haber elegido.

Carlos Ponce y Karina Banda están casados desde 2020

