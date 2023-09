Karina Banda recuerda lo que más le costó dejar atrás al llegar a USA

Karina Banda es de las presentadoras de TV más queridas por el público y en su reciente visita a Siéntese Quien Pueda, recordó cómo fue que dejó atrás su natal México para buscar un futuro diferente en Estados Unidos. La también esposa de Carlos Ponce compartió qué fue lo más difícil para ella en aquel entonces, una nostálgica experiencia con la que muchas personas se pueden identificar.

“Hace 10 años que llegué aquí… Tenía 24 años cuando llegué a Estados Unidos y te puedo decir que lo que más me dolió fue haber dejado a mi familia”, dijo en el set del programa conducido por Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby.

A pesar de su edad, Karina estaba acostumbrada al calor de su hogar junto a la familia, algo muy mexicano que tuvo que cambiar. “Qué difícil es desprenderte de tus papás, de tu casa, de tus raíces porque aunque uno las lleva en el corazón, la verdad es como empezar de cero”, detalló.

Karina llegó a California, en donde se encontró con una comunidad latina que la recibió con los brazos abiertos y la hicieron sentir querida y protegida a pesar de estar lejos de casa. Gracias a ello, Karina pudo enfocarse en su futuro profesional como reportera, una profesión que la había conquistado desde muy joven.

El esfuerzo y la suerte de Karina Banda

La reportera no quería quedarse con las manos cruzadas luego de haber dejado a su familia y su misión era encontrar un trabajo que cumpliera con sus expectativas. Decidida, puso manos a la obra y encontró la vacante en Univision publicada en Internet. “Tuve la fortuna de encontrar este trabajo en Google, me metí y vi la vacante”, recordó.

Karina ya tenía experiencia como presentadora de televisión en su natal Monterrey, así que buscó algo parecido en USA. “Mandé mi currículum y a las tres semanas me contactó el director de noticias”, dijo feliz. Antes de firmar su contrato, Karina tuvo una entrevista con un abogado para revisar su situación legal y saber si calificaba para el tipo de visa que necesitaba, lo que por suerte sucedió.

La ventaja de Karina fue su experiencia en los medios, pues desde muy joven había empezado a trabajar. “Desde los 14 años estoy en los medios de comunicación. A todo decía que sí aunque no tuvieran para pagarme. Y ese currículum fue el que me ayudó a que me aprobaran la visa”.

