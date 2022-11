Karina Banda hace realidad el gran sueño de su sobrina en Disney

¡Karina Banda vivió un Thanksgiving de lo más lindo! Antes de una cena tradicional por el Día de Acción de Gracias, la presentadora de Univision decidió hacer realidad el sueño de su sobrina Andy, y es que la pequeña llevaba tiempo queriendo visitar el lugar más feliz de la Tierra, algo que Karina escuchó con especial atención para hacer de este fin de semana de noviembre algo inolvidable.

“G R A T I T U D ❤️…”, escribió la esposa de Carlos Ponce en una publicación que no sólo revelaba el por qué se sentía agradecida este año, sino que también nos mostraba un lado familiar que pocas veces vemos de ella. “Eso es lo que siente mi corazón todos los días por estar viva, por tener salud, por tener a mi familia, por tener un trabajo, por poder conectar con tantas personas en el mundo y recibir tanto cariño”, agregó.

Y continuó para explicar el motivo de sus fotos con orejitas de ratón y en un lugar que muchos relacionan con la alegría: “Hoy el corazón se me infló más de poder cumplir el sueño de mi sobrinita de visitar Disney por primera vez 🤩”, reveló.

Contenta por este gran regalo para la pequeña, continuó: “Comencé grabando todo y después me olvidé del teléfono y me quedé sin pila jajaja pero este video muestra un poco de la FELICIDAD que sentía Andy en este día que se nunca olvidará”, añadió. Un dulce gesto de la tía más amorosa que no sólo se llevó a la pequeña, sino también a otros miembros de la familia a disfrutar de los juegos, desfiles y los maravillosos lugares que, literalmente, salen de los cuentos de hadas.

Un fin de semana lleno de magia

La aventura de Karina y su familia no terminó al caer la noche. Además de poder presenciar el desfile nocturno y los fuegos artificiales que tantas publicaciones inspiran en las redes sociales, la también reportera pasó la noche en el parque para seguir disfrutando de todas las atracciones, hasta estar seguros de no dejar algo pendiente para una futura visita.