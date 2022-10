Karina Banda se encuentra en Turquía y en medio de una de las decisiones más difíciles de su vida

Karina Banda y Carlos Ponce llevan más de tres semanas en Turquía inmersos en las grabaciones de su nueva aventura profesional, Enamorándonos La Isla, programa en el que los participantes buscarán el amor en una paradisíaca isla en el Mar Egeo. En medio de este ambicioso proyecto para ViX, la pareja ha encontrado un ser muy especial, el cual los ha llenado de amor, pero al mismo tiempo, de dudas e incertidumbre sobre su futuro. A través de sus redes sociales, la conductora reveló que se encontró con un perro callejero que le ha ‘robado el corazón’, e incluso, el perro, llamado Amor, se ha convertido en protagonista del show que filman en Medio Oriente.

©GettyImages



Karina Banda y Carlos Ponce

“El ‘AMOR’ que me sorprendió en la Isla. Turquía me ha enseñado a amar más a los animales, el ver tantos perritos y gatos por las calles me tienen con el corazón apachurrado viendo la realidad de tantos animalitos que viven a su suerte todos los días”, se lee al inicio de su post, el cual acompañó con una foto de su nuevo amigo.

“Amor es uno de ellos, no saben las ganas que tengo de llevármelo a Miami y darle el hogar que acá no tiene. Véanlo bien porque dentro de poco será uno de los protagonistas de @enamorandonoslaisla jajaja porque literal está de metido en TODO”.

©@karinabanda



Karina Banda con Amor, el perrito de ‘Enamorándonos La Isla’

Carlos Ponce también está conmovido por Amor, y aseguró que es uno de los consentidos de la isla. El actor de 50 años publicó un video de cómo el perrito se ha integrado a sus vidas en las últimas semanas que han pasado en Turquía.