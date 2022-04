Karina Banda, enfocada en su próximo desafío: ‘Este año mi bebé será La Isla de Enamorándonos’

Es una isla fuera de Estados Unidos, ¿qué es lo que más te emociona de este reto profesional en otro país?

Empecé en esta carrera a los 14 años y simepre mi prioirdad fue trabajar mi enfoque era mi carrera. No me daba el tiempo de conocer lugares ni viajar; o no tenía dinero o no tenía vacaicones. Entonces ahora es como que Dios y la vida me están dando esta oportunidad de trabajar y viajar, eso me pone súper feliz. Si en algún momento llega a mi vida esta etapa de ser mamá, pues ya tuve la oportunidad de vivirlo, porque dicen que cuando llegan los bebés eso cambia.