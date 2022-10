‘Me siento más feliz que nunca’, Nadia Ferreira se pronuncia sobre su relación con Marc Anthony

Sus batallas siendo una niña

En esa conversación, Nadia también habló acerca de las adversidades que enfrentó desde que era tan solo una bebé. Ferreira nació con tortícolis congénita, la cual la llevó a pasar por una cirugía a los ocho meses de nacida. Más adelante, con 10 años, enfrentó otra condición que dificultó su movilidad y el habla. Esos retos no fueron impedimento para que siguiera adelante y conquistara sus sueños.

©Custom



Nadia Ferreira en su infancia

“Siempre digo que mi vida es un milagro de Dios, el haber pasado por dos enfermedades difíciles, una de ellas de vida o muerte, no ha sido nada fácil para mí ni mi familia”, reveló la modelo. “Fueron años de tratamiento, pero estas dificultades nunca me impidieron soñar y cumplir con mis propósitos, sino, al contrario, me hicieron una mujer fuerte, capaz de superar todas las adversidades de la vida y nunca rendirme”.