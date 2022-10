Hermana de Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, habla sobre su estado de salud

La cantante Amaia Montero ha causado gran preocupación entre sus seguidores, luego de que hace unos días surgieran unas imágenes en las que lucía con el semblante cansado. Lo que hizo sonar las alarmas sobre su condición fue la descripción que acompañó su post: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?”. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh dejó sin aliento a sus fans, pero ha sido hasta ahora que su hermana, Idoia Montero, quien ha revelado qué está pasando con la intérprete de temas como La playa y Deseos de cosas imposibles.

“Amaia no está pasando por su mejor momento”, reveló la hermana de la cantante, al programa Espejo Público de Antena 3, luego de ser cuestionada sobre las imágenes que recientemente Amaia compartió en sus redes. Durante la entrevista con el programa de televisión, también quiso dejar claro que ella no es la representante de la cantante de 46 años y que ella no es la persona ideal para responder sobre la salud mental de su hermana.

©@amaiamonterooficial



Amaia Montero y su hermana Idoia

De acuerdo con El Español, fuentes cercanas a la intérprete aseguraron que “se encuentra arropada sobre todo, por su hermana Idoia y su madre, Pilar Saldías. Ellas son su núcleo duro y su sostén, pero no son las únicas”. Además de eso, tiene un sólido círculo de amistades que están a su lado en las buenas y las malas. “Ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos”, agregó el informante al diario.

Tras compartir esa publicación que preocupó a sus seguidores y amigos del medio, Amaia se ha mantenido activa en su cuenta de Instagram. Hace unos días, publicó un par de posts más en su cuenta, en la que tiene más de 479 mil seguidores. El primero era referente a su tema La Boca del Lobo, y la segunda publicación, era referente a una actuación musical al lado de René Pérez, de Calle 13.