América Guinart, ex de Alejandro Fernández, habla de su relación con la novia del cantante

Hace 14 años,Alejandro Fernándezy América Guinart tomaron la decisión de seguir caminos separados. Sin embargo, pese haber finalizado su matrimonio, siempre tuvieron claro que el bienestar de sus hijos siempre sería prioridad, y esa fue la razón por la que establecieron ciertos acuerdos con respecto a sus futuras parejas. Hoy, tanto la tapatía como ‘El Potrillo’ tienen sus respectivas relaciones sentimentales, pero sus lazos familiares los han mantenido en contacto. América reveló hace poco que incluso ha convivido con Karla Laveaga, actual novia del cantante.

América y Alejandro están unidos por sus hijos

Entrevistada por Ventaneando (TV Azteca), América dijo que tanto su pareja como la de ‘El Potrillo’ están conscientes de la importancia de su papel de padres. “Independientemente de la relación o situación de nosotros, ya saben que ellos son nuestra vida y tendrán nuestro apoyo incondicional”, comentó la tapatía, quien madre de Álex Fernández y las mellizas Camila y América.

Poco después de esta declaración, Guinart fue abordada por otros medios en la Ciudad de México, y ante ellos confirmó que, en el pasado, cuando sus hijos eran pequeños, mantuvo acuerdo con Alejandro de no aparecer públicamente con otras parejas: “Sí, pero en realidad yo creo que era tiempo también, ese acuerdo lo mantuvimos mientras mis hijos eran chicos y ahora, tanto Alejandro como yo tenemos unas parejas ya de mucho tiempo con nosotros”, explicó la tapatía ante las cámaras de De Primera Mano (Imagen Televisión).

La expareja ha sido un gran apoyo para sus hijos

América explicó que una vez que sus hijos crecieron, entendieron que era momento de disfrutar sus noviazgos abiertamente: “Mis hijos ya están grandes, entonces yo creo que ya era un buen momento para convivir todos juntos sin ningún problema”, dijo, dejando entrever que había existido el contacto con Karla.

La tapatía contó que cuando coincidió por primera vez con la novia de Alejandro en una reunión familiar las cosas marcharon de la forma más madura, y descartó que haya habido algún tipo de molestia de su parte. “No (hubo enojo), hubo como sorpresa en toda la familia, en mis hijos, mis papás, mis hermanos, cómo que: ‘¿Qué pasó?’, porque fue inesperado, porque todo mundo sabía de nuestro acuerdo, pero no, fue más bien fue ese el sentimiento… No me enojé para nada, porque de hecho yo conozco a su novia desde hace tiempo y demás, pero no me enojé para nada”, aseguró.