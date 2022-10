¿Y Brad Pitt? Emily Ratajkowski es captada besándose con un misterioso hombre

Emily, decidida a disfrutar tras su separación

A mediados de julio se dio a conocer la decisión de Emily de separarse de Sebastian, padre de su hijo Sylvester Apollo Bear. Esta noticia llegó luego de semanas de rumores que apuntaban a una crisis matrimonial derivada de la supuesta infidelidad del productor.

Hace apenas unos días, a propósito de la promoción de su libro My Body, la modelo se refirió a la etapa que vive tras su ruptura, y aseguró sentirse plena disfrutando su libertad. “Una de las cosas de las que hablo en el último ensayo de mi libro es el control y la comprensión de que una de las mejores maneras de ser feliz y tener cierta apariencia de control es dejar ir”, comentaba en entrevista con Variety. “Estoy recién soltera por primera vez en mi vida, y siento que estoy disfrutando de la libertad de no estar muy preocupada por cómo me perciben”, agregaba.