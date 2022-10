¡Promesa cumplida! Toni Costa compra su primera casa: ‘Alaïa, este sueño es por y para ti’

El arduo trabajo de Toni Costa para hacer sus sueños realidad

Sobre aquel esfuerzo que hizo dentro de La Casa de los Famosos, Toni recordó que había entrado al reality de Telemundo con el objetivo de llevarse los 200 mil dólares para comprar su casa. “No gané, pero las cosas se fueron dando. Estoy bendecido y agradecido”, dijo para sus seguidores, quienes siempre lo han apoyado.

“Es un sueño que tenía en mente desde hace tiempo, tantos años y que he podido cumplir gracias al trabajo, al esfuerzo, de esas oportunidades que me han dado. A base de mucho sacrificio, de viajar mucho, dormir poco. De cada reto que me han puesto, de cada mal momento que me ha ayudado a seguir adelante”, comentó. Pero lo que más quería, era ver feliz a su hija, pues quiere que se sienta orgullosa de su papá. ¡Felicidades, Toni!