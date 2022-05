Con lágrimas y abrazos, Toni Costa se despide de Alaïa para entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Toni Costa está a punto de entrar a La Casa de los Famosos para la segunda temporada del reality show. Y aunque la polémica va a estar a la orden del día -como en la primera edición-, lo más difícil para él es tener que despedirse de su princesa, Alaïa, para emprender esta aventura que podría durar tres meses si es que llega a la final. Toni se llevó una grata sorpresa en su recorrido diario rumbo a las actividades de la niña de siete años, también hija de Adamari López, quien le tenía preparado un regalo para que se acordara de ella en todo momento.

Loading the player...

Toni, con el corazón estrujado y dividido entre la emoción de esta aventura y el no querer separarse de su hija, compartió con sus seguidores cómo fue esta emotiva despedida. “Ufff mi corazón en mil pedazos, jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa, esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente, que mientras escribo esto, en mis ojos no caben mas lágrimas”, confesó el español.

Y continuó: “La voy a extrañar tanto, que no se imaginan...”, todo junto a un clip en el que la pequeña Alaïa le regala una almohada rosa con forma de corazón que es de ella, un detalle que Toni se llevará entre sus pertenencias y que seguro veremos en más de una ocasión en pantalla, algo que él mismo confirmó: “Bueno ahora ya saben por el vídeo que si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos”.

Enternecido por el gesto de su hija, agregó: “Yo me derrumbo cuando la escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto, te amo hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tú dices, ‘tranquilo papi, los días se pasan rápido’”.

El gran reto de Toni Costa

Desde el marte que anunció su participación en el reality, Toni dejó ver que le dolía muchísimo no estar al lado de Alaïa por tanto tiempo. “No va a ser nada fácil estar sin mi hija, Alaïa. Ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre”, expresó.