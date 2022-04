Toni Costa y su hija Alaïa, en el momento más especial en su primer baile padre e hija

“Lo veo y me emociono y me hace muy feliz sentir eso, me llena, me desborda y me deja claro una vez más que ser papá e intentar ser el mejor para ella es uno de mis destinos en esta vida y por ella ahora y siempre la daré. Te amo hija mía, gracias por ser tú, nuestra mayor bendición”. Al final de su post, Toni etiquetó las cuentas de su hija y la de Adamari López.

©@toni



Toni se separó en mayo del año pasado de Adamari López y por el bien de su hija, tienen una relación cordial

En el video, se aprecia a Tony cargando a Alaïa, bailando al ritmo de una canción. El material ha cautivado a los seguidores del ex de Adamari, pues tiene más de 100 mil reproducciones y más de 3 mil comentarios. “Yo admiro a este hombre como padre”, “Grande Tony!! Saludes y besos a esa hermosa bebé!!”, “Preciosos padre e hija Alaia es toda una princesita como en los cuentos”, son solo algunos de los mensajes que dejaron sus fans debajo del emotivo post.