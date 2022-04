‘Seré más fuerte que nunca’: Madre de Christian Nodal comparte emotivo mensaje y preocupa por su salud

Parece que Christian Nodal y sus seres queridos atraviesan por una compleja situación familiar, luego de que la propia madre del cantante compartiera que presenya unas complicaciones de salud. Cristy Nodal compartió un mensaje en sus redes sociales que alarmó a sus seguidores, pues desde hace tiempo lidia con un padecimiento, el cual la ha llevado a cambiar su imagen.

Christian Nodal junto a su madre, tomando una siesta reparadora

En su cuenta, Cristy publicó una fotografía en la que aparece dormida junto a su hijo, acompañada por el siguiente mensaje: “No importa que tan ocupado estés , pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas o cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha , pero hoy sí reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia, @amely.nodal @alonso.nodaal @jgmusical pronto tmbn esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca #diosesgrande los amo gracias por tanto kisha @nodal”. A este conmovedor post, el intérprete de Botella tras botella respondió: “Te amo kishi, todo va a estar bien”.

Christian Nodal apoya a su mamá en los momentos más difíciles

En junio pasado, la madre del cantante fue hospitalizada de emergencia en Zapopan, Jalisco, para ser sometida a una cirugía. De acuerdo con información de Despierta América (Univision), Cristy fue operada de la vesícula, y su recuperación fue satisfactoria. Se desconoce si esa intervención esté relacionada con el problema de salud que la aqueja.

El cambio de imagen en 2021

Aunque la madre del intérprete no ha revelado su padecimiento, recordemos que en febrero del año pasado cambió su imagen, deshaciéndose de su abundante melena y optando por llevar el pelo más corto. Con este nuevo look, Cristy dio pie a todo tipo de especulaciones sobre su estado físico, por lo que usó sus redes sociales para dar a conocer que ese cambio estaba relacionado con una condición con la que estaba luchando.

“Lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día con día, con alegría y amor. ¡Gracias a Dios mi autoestima es grande!”, comentó en sus stories. “Tal vez llegue a quedar sin un solo cabello, tal vez no. Pero mi felicidad no depende de ello”, agregó.

“Los seres humanos somos más que un corte de cabello, de cómo vestimos, a de cualquier estereotipo. ¡Ámate mucho! Y ama y respeta a quien esté a tu alrededor, uno nunca sabe cuál es su lucha de cada día”, añadió.

